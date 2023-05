Ausiliare del traffico accoltellato in centro a Napoli, aveva fatto sequestrare un’auto Un ausiliare del traffico è stato accoltellato nella Pignasecca, nel centro di Napoli; l’ipotesi è che si tratti della vendetta di un automobilista multato.

A cura di Nico Falco

Un ausiliare del traffico è stato accoltellato oggi ai Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli; ferito da un fendente alla gamba, l'uomo è stato portato al vicino ospedale dei Pellegrini, dove ha ricevuto le prime cure. La lama è arrivata a pochi centimetri dall'arteria femorale ma il colpo non si è rivelato grave: dopo le medicazioni del caso è stato dimesso con prognosi di dieci giorni. Al Pronto Soccorso è intervenuta la Polizia di Stato, le indagini sono in carico al commissariato Montecalvario.

Il ferimento è avvenuto intorno alle 17.40. La vittima, secondo le ricostruzioni che sono al momento in via di verifica, era a piedi quando è stata avvicinata da un altro uomo che le si è avventato contro e ha sferrato il colpo alla gamba. Non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina e nemmeno ci sarebbe stato un litigio. L'episodio, però, potrebbe essere collegato a un diverbio avvenuto ieri, quando l'ausiliare era al lavoro tra via Toledo e piazza Municipio e, durante i controlli sul traffico, si era imbattuto in un automobilista che guidava un veicolo sprovvisto di revisione.

Durante la verbalizzazione, e il successivo sequestro dell'autovettura, i toni si erano scaldati e l'ausiliare era stato minacciato verbalmente; non si esclude, al momento, che l'uomo abbia incrociato per caso la vittima, o che addirittura l'abbia seguita, per vendicarsi della multa. La vittima avrebbe raccontato l'episodio ai poliziotti in ospedale e, a quanto apprende Fanpage.it, gli investigatori starebbero lavorando proprio su questa ipotesi e avrebbero mostrato all'ausiliare diverse fotografie di pregiudicati per il riconoscimento.