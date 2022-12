“Aumentati i casi di depressione e suicidio, come riconoscere i segnali” parla l’esperto Lo psicologo Angelo Rega: “La maggior parte dei suicidi interessa la fascia d’età tra i 16 e 19 anni. I ragazzi non devono essere lasciati soli”

Intervista a Angelo Rega Psicologo e componente dell'Ordine degli Psicologi della Campania

A cura di Pierluigi Frattasi

Lo psicologo Angelo Rega

“I numeri dei suicidi sono altissimi rispetto a quelli che immaginiamo. Nel 2021 sono stati registrati 4mila casi in Italia, secondo l'Istat. Questo è momento cruciale: dopo la pandemia, sono aumentati i casi di ansia e di depressione. È fondamentale riconoscere subito i segnali di allarme per scongiurare i gesti estremi. Per farlo bisogna assicurare un supporto psicologico nei luoghi che il ragazzo frequenta, come la scuola, e sensibilizzare i genitori verso questi temi”.

A parlare a Fanpage.it è Angelo Rega, psicologo e componente dell'esecutivo dell'Ordine degli Psicologi della Campania. A Napoli si registrano, purtroppo, tanti casi di suicidio che coinvolgono spesso giovani e giovanissimi. L'ultimo che ha addolorato tutta la comunità, riguarda la morte del giovane collaboratore del pizzaiolo Errico Porzio, un ragazzo di 26 anni, caduto nel tunnel della depressione dal quale non è riuscito più a risollevarsi, nonostante l'affetto e il sostegno dei suoi cari.

Dottor Rega, i dati sull'aumento dei suicidi sono allarmanti e riguardano spesso i giovani. Cosa possono fare i genitori per cogliere i primi segnali e aiutare i loro figli?

In primo luogo, provare a fare attenzione a quello che i loro figli dicono, alle frasi che possono essere più importanti. Stare attenti ad una alterazione delle abitudini del giovane, se ci sono cambiamenti di umore o altre sfumature che possono destare preoccupazione. E di verificare se fa uso di alcol o sostante stupefacenti, che sono un campanello d'allarme.

L'uso di alcol e droghe è una causa o una conseguenza della depressione?

Più che altro è una conseguenza. Ma si inserisce in un quadro già compromesso. Bisogna sensibilizzare i genitori affinché acquisiscano una maggiore consapevolezza verso il tema del disagio psicologico. I figli spesso hanno meno tabù sulla salute psicologica rispetto ai loro genitori, grazie anche al lavoro di alcuni influencer, come Chiara Ferragni, Fedez, J-Ax che hanno dichiarato apertamente di andare dallo psicologo.

Ci sono dei segnali che fanno capire il rischio di un gesto estremo?

È molto difficile individuare il momento o l'attimo in cui la persona decide di suicidarsi. L'idea di fondo è sempre di offrire un percorso, un trattamento e, nei casi di depressione più grave, fare un lavoro con medici o psicoterapeuti.

Quando coglie questi segnali, cosa deve fare una famiglia?

Rivolgersi a uno psicoterapeuta o ai servizi pubblici delle aziende sanitarie che offrono supporto psicologico.

Quali sono i soggetti più a rischio per la depressione e i suicidi?

La maggior parte dei suicidi interessa la popolazione scolastica nella fascia di età dai 16 ai 19 anni. Dove in genere i ragazzi non sono lasciati da soli, ma sono inseriti all'interno di attività scolastiche e sportive, che consentono di osservarli. Per questo, il primo livello di allerta, a prescindere dalla sensibilità dei genitori, deve avvenire dentro le istituzioni scolastiche, fortificando i servizi di assistenza psicologica nelle scuole.

In che modo?

Per un monitoraggio efficace non deve essere il giovane ad andare dallo psicoterapeuta o al servizio di igiene mentale, ma bisogna fare in modo che lo psicologo si avvicini ai contesti del giovane, con la figura ad esempio dello psicologo scolastico. Noi, come ordine degli psicologi abbiamo fatto un protocollo di intesa con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con la Regione Campania che ha messo a disposizione 800mila euro per offrire 10 incontri di supporto psicologico alle famiglie in svantaggio sociale per i minori fino a 18 anni. Un percorso che parte con la segnalazione del medico di base o del pediatra e sta avendo tante richieste. Ma si accede grazie alla sensibilità della famiglia o del medico.

Lei cosa propone?

Servirebbe un canale che si avvicini di più ai contesti vissuti dal giovane, come la scuola. Su queste tematiche c'è sempre maggiore attenzione. Il Governo l'anno scorso ha finanziato il Bonus psicologo fino a 600 euro. Sono uscite le graduatorie e i fondi sono andati esauriti in pochi giorni. Ma non deve essere la goccia nel mare. Negli altri Paesi il vero livello della prevenzione è la scuola. Se il Governo non decide di attivare i servizi di supporto psicologico scolastico, difficilmente riusciremo a fare prevenzione.