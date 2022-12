Il dolore del pizzaiolo Errico Porzio per l’allievo morto: “Sarai per sempre nel mio cuore” Il maestro pizzaiolo per il suo collaboratore scomparso: “Avevamo ancora tante cose da fare insieme. Un dramma incancellabile”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto pubblicata sulla pagina Facebook Pizzerie Errico Porzio

"Avevamo ancora tante cose da fare insieme. La tua perdita è un dramma incancellabile. Sarai sempre nel mio cuore". Non nasconde il dolore il pizzaiolo Errico Porzio per la perdita del suo collaboratore e allievo Andrea, arrivato giovanissimo al Multicenter School 5 anni fa per perfezionare l'arte della pizza napoletana sotto la guida del maestro Porzio.

Andrea, originario della periferia di Napoli, è poi diventato dipendente nelle pizzerie Porzio, dove ha lavorato anche al Vomero. Ma col suo maestro si era instaurato un rapporto di amicizia che andava oltre il forno e la farina. E, infatti, il ragazzo era stato spesso volto dei tanti video che Errico Porzio pubblica sui suoi canali social, dove è una vera e propria star.

Il post sulla pagina delle pizzerie Porzio

Una storia, però, purtroppo, senza lieto fine. Come racconta lo stesso Errico Porzio in un post pubblicato sulla pagina Facebook Pizzerie Errico Porzio:

A settembre feci un post in cui raccontavo chi era Andrea, ( il ragazzo che vedete spesso nei miei video) quasi me lo sentissi. Il post diceva: "è un bravo pizzaiolo, un ragazzo gioioso, simpatico e solare ma come tutti ha dei punti deboli, i suoi però vanno controllati perché spesso ha rischiato la vita".

E prosegue:

Le lacrime che sto versando da 3 ore non servono e non serviranno neanche le future. Avevamo ancora tante cose da fare insieme, ne avevamo parlato 4 ore prima, ma non sono stato bravo a comprendere il suo disagio, la sua tristezza, il suo attuale stato depressivo. Il suo #folle gesto lo ha portato via, fra il grande dolore della famiglia, degli amici, di tutto lo staff del gruppo Porzio e sono sicuro anche vostro.

E conclude: