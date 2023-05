L’attore Ray Stevenson morto a Ischia, rivelate le possibili cause del decesso: aveva recitato in Roma e Star Wars L’attore di origini Nord Irlandesi è deceduto a 58 anni dopo un malore sul set a Ischia. Aveva recitato in Roma e nella serie ancora inedita Ahsoka Star Wars.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’attore Ray Stevenson (foto Lapresse)

L'attore nord irlandese Ray Stevenson sarebbe deceduto a seguito di un principio di infarto legato a un grave choc anafilattico, secondo quanto riportano i quotidiani Il Corriere della Sera e Il Mattino. Stevenson è morto nella mattinata di lunedì 22 maggio 2023 sull'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli, dove era impegnato nelle riprese cinematografiche del film "Cassino a Ischia", diretto da Frank Ciota, nel quale recita anche Ugo Dighero. Stevenson sarebbe stato ricoverato da sabato 20 maggio, a causa di a causa di un improvviso malore. La sua società di pubblicità con sede negli Stati Uniti, Viewpoint, ha confermato la sua morte alla Bbc, senza però fornire alcun dettaglio sulle circostanze e la causa della morte.

Aveva recitato in Roma e Ahsoka Star Wars

Molto noto al grande pubblico e amato per la sua interpretazione del centurione Tito Pullo nella serie Rai-Bbc-Hbo "Roma", avrebbe compiuto 59 anni il 25 maggio. Recentemente era stato impegnato anche nelle riprese televisive live action di Ahsoka Star Wars, dove interpreta il personaggio di Baylan Skoll, la cui uscita è prevista per il prossimo agosto su Disney+. Stevenson ha anche lavorato come doppiatore in "Star Wars Rebels" e "The Clone Wars", nel ruolo di Gar Saxon.

Stevenson era ricoverato da sabato presso l'Ospedale Rizzoli di Ischia. Dopo il malore, è stato trasportato subito in sala rianimazione. I medici dell'ospedale, però, avrebbero scoperto che i polmoni erano gravemente compromessi. L'attore britannico purtroppo sarebbe deceduto, nonostante i tentativi di salvargli la vita.

Una lunga carriera di successi

L'attore lascia tre figli avuti con la compagna, l’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, conosciuta sul set di "Roma". Stevenson era nato a Lisburn, in Irlanda del Nord, nel 1964. Si era diplomato a 29 anni alla Bristol Old Vic Theatre School, la stessa frequentata da altri grandi attori come Daniel Day-Lewis, Nicholas Farrell, Jeremy Irons e Gene Wilder. Nella sua lunga carriera, costellata di successi, ha recitato nei film "King Arthur" di Antoine Fuqua, nel 2004, con Clive Owen, e nei film ispirati alla Marvel Comics "Punisher – Zona di guerra" e "The Super Hero Squad Show", dove interpreta il supereroe Frank Castle-The Punisher. Nel Marvel Cinematic Universe è Volstagg, uno dei personaggi della saga di Thor. Ha recitato anche in "Divergent".