Attesa troppo lunga, donna picchia un medico alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra: arrestata

Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto una donna di 46 anni che, lamentando tempi di attesa troppo lunghi in Pronto Soccorso, ha aggredito un medico.

La Clinica Villa dei Fiori ad Acerra (Immagine di repertorio)

Un'altra aggressione, l'ennesima, si è consumata ai danni del personale sanitario nella provincia di Napoli. L'ultimo episodio si è verificato al Pronto Soccorso della Clinica Villa dei Fiori ad Acerra, dove un medico è stato aggredito da una paziente, una donna di 46 anni, che è stata arrestata dalla Polizia di Stato. In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Acerra della Polizia di Stato, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti alla Clinica Villa dei Fiori per la segnalazione di un'aggressione ai danni del personale sanitario.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da alcuni medici in servizio al Pronto Soccorso della struttura sanitaria acerrana, che hanno raccontato che, poco prima del loro intervento, due donne si erano lamentate dei tempi di attesa a detta loro troppo lunghi. Così, una delle due donne, aveva dapprima inveito contro i sanitari, poi aveva aggredito un medico. I poliziotti, pertanto, hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della clinica, grazie alle quali hanno identificato la donna responsabile dell'aggressione al medico: si tratta di una 46enne napoletana che, come prevede la normativa vigente, è stata arrestata in flagranza differita per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.