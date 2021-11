Assalto portavalori a Salerno, ferito vigilante: colpito alla testa con il calcio della sua pistola La vicenda davanti all’ufficio postale di via Pietro Capasso: ancora da quantificare il bottino portato via dai malviventi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Far west a Salerno, davanti all'ufficio postale di via Pietro Capasso, dove questa mattina due banditi armati di mitra e a volto coperto hanno rapinato un furgone portavalori, ferendo una guardia giurata. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 8.30 di oggi, venerd' 12 novembre, mentre veniva consegnato il denaro all'ufficio postale: i due hanno minacciato il vigilante, rubandogli la pistola e colpendolo sulla testa con il calcio dell'arma. Dopo aver rubato il denaro, i due banditi sono fuggiti a bordo di un furgoncino: ancora da quantificare il bottino che sono riusciti a portare via. La guardia giurata è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona: non sono note le sue condizioni di salute, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ancora da quantificare il bottino rubato dai criminali

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell'Arma e quelli della Guardia di Finanza. Le indagini sono affidate agli uomini della Squadra Mobile della Questura di Salerno, che si sono avvalsi anche dei poliziotti della Scientifica, giunti sul posto per i rilievi del caso. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale, che potrebbero rivelarsi utili per identificate i due banditi. Si attendono i rilievi anche per quantificare la quantità di denaro che i malviventi sono riusciti a portare via, come detto ancora sconosciuta.

Presi di mira anche i bancomat

Nel mirino dei criminali, negli ultimi tempi, anche gli sportelli bancomat delle banche: due le rapine nel Napoletano nel giro di 24 ore l'una all'altra. La prima a Volla, dove i banditi hanno sfondato il muro della banca e hanno asportato il bancomat con una ruspa, coprendosi poi la fuga posizionando dei camion sulla carreggiata. A Casoria, 24 ore più tardi, un'altra banca derubata dello sportello automatico, caricato su un mezzo pesante e portato via.