Assaltano un distributore di bibite nella notte di Natale, fermati due giovani

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno assaltato un distributore di bevande nella notte di Natale, ma sono stati identificati e deferiti all'Autorità Giudiziaria. L'episodio è accaduto a Cava de' Tirreni, nel Salernitano. I due sono un 31enne ed un 24, pregiudicati originari dell'agro nocerino: avrebbero assaltato loro il distributore automatico in pieno centro metelliano nella notte di Natale, approfittando delle strade deserte per le persone impegnate con il classico cenone della Vigilia.

Come ricostruito dagli inquirenti, i due poco dopo la mezzanotte si sarebbero introdotti nel locale dove si trova il distributore automatico, riuscendo a rubare dal suo interno bottiglie di varie bevande e provando senza riuscirci a rubare anche la cassettina di monete dell'incasso, per poi scappare via. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, il titolare è riuscito a dare subito l'allarme. Una volante della polizia si è messa alla ricerca dei due, aiutati anche dalle immagini degli impianti interni di sorveglianza, che hanno permesso di risalire in breve tempo ai loro volti. Poco dopo, sono stati sorpresi mentre cercavano di allontanarsi proprio dal luogo del furto, con fare circospetto. E così sono stati fermati: essendo privi di documenti, sono stati portati anche in caserma per l'identificazione. Alla fine sono stati denunciati per i reati di furto e danneggiamenti, entrambi in concorso tra loro, nei confronti del locale dove si trovava il distributore automatico assaltato. Nelle prossime ore, verrà formalizzato il divieto di ritorno nel comune di Cava de' Tirreni nei loro confronti da parte delle autorità competenti.