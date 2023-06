Asili nido e scuole dell’infanzia a Napoli, pubblicate le graduatorie 2023/2024 Pubblicate le graduatorie per asili nido, sezioni primavera e scuole dell’infanzia a Napoli, qui i link.

Il Comune di Napoli ha pubblicato le graduatorie per gli asili nido, le sezioni Primavera e le scuole dell'Infanzia. Nel rispetto delle normative sulla privacy, le graduatorie sono predisposte riportando il numero di protocollo fornito al momento della presentazione della domanda di iscrizione (on-line o riconferma cartacea). Le segreterie delle scuole e le Municipalità sono anche in possesso delle graduatorie in chiaro per fornire, eventualmente, assistenza ai genitori che dovessero avere difficoltà per la consultazione.

Le graduatorie per gli asili nido

Le graduatorie sono sono formulate secondo le fasce di età come da schema di seguito riportato:

lattanti: bambini tra 3 e i 12 mesi (nati dal 1/10/2022 al 31/5/2023)

bambini tra 3 e i 12 mesi (nati dal 1/10/2022 al 31/5/2023) semidivezzi: bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi (nati dal 1/10/2021 al 30/9/2022)

bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi (nati dal 1/10/2021 al 30/9/2022) divezzi: bambini tra 25 mesi e i 36 mesi (nati dal 1/1/2021 al 30/9/2021)

Le graduatorie dei bambini iscritti agli Asili Nido e Sezioni Primavera sono disponibili a questo link, sul sito del Comune di Napoli.

Graduatorie Definitive dei bambini iscritti per l'a.s. 2023/24

Il Comune di Napoli ricorda che, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, i bambini/e ammessi in graduatoria che hanno effettuato l'iscrizione sia alla scuola dell'infanzia comunale sia alla scuola dell'infanzia statale dovranno effettuare un'opzione esplicita inviando comunicazione alla scuola in cui si è stati ammessi. In assenza di opzione entro il 15 maggio 2023 si procederà all'esclusione dalla Graduatoria della scuola comunale.

Le graduatorie per la scuola dell'infanzia sono disponibili a questo link, sul sito del Comune di Napoli.