Ashley Graham in Costiera Amalfitana, la top model del body positive a Ravello e Nerano La top model, icona mondiale della bellezza curvy, ha cenato in diversi ristoranti e trattorie della costiera.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Instagram ashleygraham official

Ashley Graham in vacanza in Costiera Amalfitana. La top model e icona mondiale di bellezza curvy e del movimento body positive, ospite del Festival del Cinema di Roma negli scorsi giorni, si è concessa una visita a sorpresa sul litorale della Campania e non è mancata anche una gita in barca, approfittando del bel tempo. Graham, accompagnata dal marito Justin Ervin, ha cenato anche in diverse trattorie e ristoranti rinomati, come Lo Scoglio da Tommaso a Nerano e da Cumpà Cosimo a Ravello. Immancabile nel menù anche la pizza, che Ashley ha immortalato nelle foto sul suo profilo Instagram ufficiale.

Icona mondiale della bellezza curvy

Nella sua lunga carriera la modella e conduttrice Tv americana, oggi 34enne, ha sfilato per i maggiori brand della moda. Ashley è anche imprenditrice e stilista. Nel 2013 ha disegnato una linea di lingerie per Addition Elle. Mentre risale al 2017 il suo primo libro “A New Model: What confidence, beauty and power really look like”. Nel 2016 è stata la prima modella curvy ad apparire su Sport Illustrated. Ashley e Justin hanno tre figli: il primogenito Isaac Menelik Giovanni, nato a gennaio 2020, mentre lo scorso gennaio ha dato alla luce due gemelli, Malaki e Roman.

Ashley pubblica spesso sui social foto che ne evidenziano le curve sinuose del corpo. Sono diventati virali gli scatti che la immortalano con le smagliature post parto. Un modo di vivere la bellezza e il proprio corpo che ne ha aumentato la stima a livello mondiale. La Graham è una delle principali icone del movimento body positive, che promuove l'accettazione di tutti gli aspetti fisici a prescindere da taglia, forma, colore della pelle, genere e abilità fisica.