video suggerito

Ascensore Monte Echia, 3 euro per salire e scendere. Gratis per chi vive al Pallonetto ma non per i residenti di Santa Lucia Il Comune di Napoli ha reso note le tariffe per usufruire dell’ascensore del Monte Echia: 1,50 euro per salire e 1,50 euro per scendere. Le corse saranno invece gratis per chi vive nella parte superiore, ma non per i residenti del “piano di sotto”, ovvero via Santa Lucia e zone limitrofe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono state stabilite, almeno fino al 31 dicembre 2024 o fino a nuovo ordine, le tariffe per usufruire dell'ascensore del Monte Echia, che dalla zona di Santa Lucia conduce a Pizzofalcone e al Pallonetto. Il Comune di Napoli ha reso noto che il costo del biglietto, come aveva già anticipato anche Fanpage.it, resterà quello standard in vigore sui mezzi pubblici di Anm: 1,50 euro per salire e 1,50 euro per scendere; ci vorranno dunque nel complesso 3 euro per entrambe le corse.

L'amministrazione comunale ha anche comunicato chi potrà usufruire gratuitamente dell'ascensore del Monte Echia. E qui balza all'occhio una scelta molto particolare: oltre per coloro che sono abbonati al trasporto pubblico locale, il servizio sarà gratis anche per coloro che vivono sopra, cioè al Pallonetto e a Pizzofalcone, ma non per quelli del "piano di sotto", ovvero i residenti a Santa Lucia e nelle zone limitrofe.

L'ascensore del Monte Echia gratis per i residenti: le strade

Ecco, di seguito, le strade i cui residenti potranno usufruire gratuitamente dell'ascensore del Monte Echia:

Leggi anche Giornata contro la violenza sulle donne, a Napoli un lungo nastro rosso per il corteo

Piazza Santa Maria degli Angeli;

vico Santo Spirito di Palazzo;

via Gennaro Serra;

via Monte Di Dio;

via Egiziaca a Pizzofalcone;

via Nuova a Pizzofalcone;

via Pallonetto a Santa Lucia;

vico Solitaria;

vico Egiziaca a Pizzofalcone;

via Solitaria;

Supportico D’Astuti;

viale Calascione;

via Nunziatella;

Salita Echia