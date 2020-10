L'ascensore di Chiaia chiude per 3 mesi per la manutenzione trentennale. Lavori indifferibili, che partiranno il 12 ottobre, perché l'impianto è arrivato al termine del suo ciclo di vita tecnico e va totalmente ammodernato. L'Anm si è impegnata ad accelerare i lavori per restituire l'ascensore funzionante al più presto alla città. L'ipotesi è di consegnarlo finito a gennaio 2021. Una chiusura che porterà purtroppo disagi ai viaggiatori, acuiti dalla chiusura al traffico di piazza Santa Maria degli Angeli per i lavori della Linea 6. Intanto, stasera e domani la metropolitana Linea 1 chiuderà con 2 ore di anticipo per consentire le prove dei nuovi treni acquistati dal Comune: ultime corse da Piscinola alle ore 20,24 e da Garibaldi alle ore 20,44.

L'ascensore di Chiaia chiude per 3 mesi

“Da lunedì 12 Ottobre – comunica l'Anm – l’ascensore Chiaia Anm sospende il servizio per consentire il rinnovo dell’impianto di risalita che collega Via Chiaia a Monte di Dio. Raggiunti i trent’anni e terminato il ciclo di vita tecnica, come previsto obbligatoriamente dalla normativa, l’ascensore deve essere sottoposto a lavori di ammodernamento che prevedono la sostituzione delle strutture e le parti in movimento. ANM si impegna a ridurre il più possibile la tempistica dell’intervento di manutenzione straordinaria per garantire la riapertura al pubblico a Gennaio 2021. I lavori prevedono la rimozione completa e sostituzione di argani, cabina, contrappeso ed altre parti in movimento, la sostituzione del quadro elettrico di comando e delle linee elettriche dell’ascensore, l’adeguamento dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa, l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio dell’impianto per la diagnostica di funzionamento dell’ascensore, la sostituzione delle cabine e delle porte di accesso, la realizzazione di nuove pulsantiere e indicatori di piano. Il risultato finale degli interventi sarà un ascensore più moderno, rinnovato nelle sue strutture e adeguato ai più recenti standard di sicurezza previsti dalla normativa. Gli aggiornamenti sui lavori saranno consultabili sul sito web www.anm.it e i canali social media fb e twitter”.