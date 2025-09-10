Arrivano i vigilantes armati al Cimitero di Napoli contro vandali, ladri di tombe e teppisti

Foto Fanpage.it

Arrivano le guardie giurate armate agli ingressi dei cimiteri di Napoli. Da questa mattina hanno fatto la loro comparsa i vigilantes al Cimitero Monumentale e Nuovissimo di Poggioreale. Una svolta per contrastare le incursioni di vandali, teppisti e ladri. "Finalmente un cambio di passo ai Cimiteri di Napoli – commenta Agostino Anselmi, coordinatore Cisl Fp di Napoli – Grazie all'assessore Vincenzo Santagada e al nuovo dirigente dell'aera Cimiteri. Registriamo un vento nuovo, foriero di iniziative amministrative tese a migliorare il servizio da rendere ai cittadini e soprattutto ridare rispetto e dignità ai defunti".

Negli scorsi anni, si erano registrati più volte raid vandalici all'interno dei camposanti cittadini, con lapidi murarie oltraggiate e devastate. Il Municipio ha deciso di stringere la morsa sui teppisti. "Stamattina – afferma Anselmi – registriamo un primo segnale che riguarda finalmente l'impiego di guardie giurate all'ingresso dei cimiteri cittadini affinché si controllino gli accessi degli autoveicoli nel rispetto del regolamento dei cimiteri".

Ma le novità non finiscono qui, perché "sono stati definiti i compiti del personale addetto ad aprire e chiudere i varchi di accesso dei cimiteri cittadini. Una battaglia sostenuta da anni dalla CISL Fp del Comune di Napoli. La CISL fp – conclude Anselmi – per l'importanza e la storia che appartiene ai cittadini napoletani dove il culto dei defunti è molto sentito ed allo stesso modo per il valore monumentale dei cimiteri, rivolge un appello alle istituzioni e in modo particolare al direttore generale del Comune, affinché si valuti l opportunità di un riordino della macchina comunale per quanto riguarda l'area della dirigenza. Per trasformare il servizio dei cimiteri in Area dei Cimiteri così da rendere tale area autonoma più prossima ai servizi dei cittadini".