Arrestato titolare di noto ristorante a Pozzuoli: rubata corrente elettrica per 150mila euro Il 29enne proprietario di un ristorante di Licola arrestato per furto aggravato: il suo ristorante era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica.

A cura di Nico Falco

Il titolare di un ristorante di Licola, frazione di Pozzuoli (Napoli), è stato arrestato per furto aggravato: i carabinieri hanno accertato che il suo ristorante veniva rifornito di energia elettrica con un allaccio abusivo, con un danno complessivo stimato in 152mila euro. Il giovane, il 29enne Emilio Cerqua, di Giugliano, è accusato di furto aggravato ed è in attesa di giudizio.

La misura è scattata a termine dell'intervento effettuato nell'attività di ristorazione di via Trepiccioni, svolta dai militari insieme a personale specializzato dell'Enel. I tecnici hanno verificato l'impianto elettrico e i collegamenti, accertando che in realtà l'energia elettrica usata per mettere in funzione luci e attrezzature arrivava tramite un collegamento abusivo: non passava attraverso un contatore, non veniva quindi né misurata né, di conseguenza, pagata: l'allaccio era stato fatto direttamente alla rete pubblica, in modo che i consumi fossero ufficialmente ridotti a zero.

Il controllo si inquadra nel piano di servizio predisposto dal Comando Provinciale, in collaborazione coi tecnici del servizio elettrico, che partono col monitoraggio sia delle reti pubbliche sia delle attività commerciali per verificare anomalie sui consumi, dovute a manomissioni delle reti o, come appurato in questo caso, ad allacci totalmente abusivi.