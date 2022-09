Arrestato più volte per violenza sessuale nel Salernitano: 48enne rimpatriato in Algeria Come disposto dall’Ufficio Immigrazione di Salerno, dopo l’ultima condanna per violenza sessuale, l’uomo è stato accompagnato dagli agenti in Algeria con un volo partito da Roma.

A cura di Valerio Papadia

Dopo l'ultima condanna, l'ennesima, per violenza sessuale, la sua pericolosità sociale è stata definitivamente accertata: così D.A., un uomo algerino di 48 anni, è stato rimpatriato su disposizione della Questura di Salerno. L'uomo era già destinatario di un Provvedimento di Espulsione, ma era stato trattenuto nel Centro per Rimpatri di Potenza, poi rilasciato perché non ci erano state ancora pronunce riguardo la sua pericolosità sociale. Il 48enne, però, è stato nuovamente accusato e condannato per violenza sessuale, e incarcerato nel carcere di Vallo della Lucania, nel Salernitano: nei suoi confronti, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha così avviato l'iter per l'immediato riaccompagnamento in patria dell'uomo.

È partita dunque una lunga e complessa attività di collaborazione tra forze di polizia e autorità consolari, coordinata dalla Questura di Salerno: il 48enne, pluripregiudicato per reati di lesioni, violenza sessuale aggravata, ricettazione e resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, è dunque stato scortato da agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con la Direzione Centrale dell'Immigrazione di Roma; i poliziotti hanno accompagnato il 48enne su un volo partito dall'aeroporto di Fiumicino e diretto ad Algeri. Atterrato nella Capitale algerina, l'uomo è stato affidato alla Polizia di Frontiera che era lì ad attenderlo.