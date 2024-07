video suggerito

Arrestato lo stalker di Federica, 35enne di Bacoli: l’ex l’ha perseguitata per un anno e mezzo La vicenda, raccontata da Fanpage.it già nel 2023, era tornata alla ribalta qualche settimana fa, quando il padre della giovane aveva scritto una lettera aperta al sindaco di Bacoli per porre l’attenzione sulle persecuzioni subite dalla figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

È terminato l'incubo di Federica, giovane donna 35enne di Bacoli, nella provincia di Napoli, che per oltre un anno e mezzo è stata perseguitata dal suo ex fidanzato: l'uomo, infatti, è stato arrestato dai carabinieri. L'incubo di Federica e della sua famiglia inizia nell'estate del 2023, quando Fanpage.it racconta la storia della ragazza, che ha appena denunciato l'ex violento dopo che lui l'ha colpita con un pugno in volto al culmine di una discussione e dopo aver subito violenze e angherie per circa 10 anni.

Un anno e mezzo dopo, la musica non è cambiata. L'ex fidanzato di Federica continua a perseguitarla, pedinarla, inseguirla, minacciarla, anche tra la fine di giugno e l'inizio di luglio di quest'anno. Comportamenti, quelli dell'ex, che spingono la 35enne a reiterare le denunce: sono circa 20 quelle presentate alle forze dell'ordine nell'ultimo anno e mezzo, che però non portano a nessun provvedimento. Il caso di Federica è balzato nuovamente all'attenzione della cronaca qualche settimana fa, quando il padre della giovane ha scritto una lettera aperta al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che poi il primo cittadino ha condiviso sui suoi canali social.

L'attenzione, come detto, è di nuovo sulla ragazza, che due settimane fa ha ricevuto dai carabinieri il Mobile Angel, lo smartwatch specifico per le donne vittime di violenza che, in caso di pericolo, consente di allertare le forze dell'ordine con la semplice pressione di un tasto. Nelle scorse ore, poi, è arrivato l'epilogo: l'ex fidanzato di Federica è stato finalmente arrestato.