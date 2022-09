Arrestati due tifosi del Liverpool: volevano entrare in curva A, hanno aggredito i poliziotti Due tifosi del Liverpool sono stati arrestati prima del match al Maradona: volevano entrare in curva A, hanno aggredito i poliziotti.

A cura di Nico Falco

Volevano entrare in curva A ma il loro biglietto era valido per il settore ospiti. E così, quando le forze dell'ordine hanno provato a fargli capire che non sarebbe stato possibile, probabilmente complice anche una buona dose di alcol in corpo, hanno dato in escandescenze e hanno inveito contro carabinieri e poliziotti, per poi aggredire gli agenti una volta portati in Questura. Si è conclusa con la manette la serata di due tifosi del Liverpool, bloccati ieri davanti allo stadio Maradona e ora agli arresti per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione.

Si tratta di un 52enne e un 54enne, entrambi arrivati da poche ore a Napoli per assistere al match di Champions League. I due sono stati fermati ai varchi del settore della curva A dello stadio, pretendevano di entrare da lì sebbene il loro biglietto fosse, naturalmente, per il settore ospiti. Il rifiuto degli steward ha fatto alzare i toni, la coppia se l'è presa anche coi carabinieri che, vedendo la discussione accesa, sono subito intervenuti. I tifosi sono stati quindi portati dalla Polizia nel commissariato San Paolo, dove hanno danneggiato una stampante e aggredito due poliziotti che avevano cercato di bloccarli.

Passanti aggrediti dai tifosi inglesi in via Marina

Ieri sera si sono registrati lievi tafferugli tra via Marina e via Colombo, scatenati da un gruppetto di tifosi inglesi che, come si vede da alcuni video poi finiti in rete, hanno aggredito diversi passanti; due giovani in scooter sono stati colpiti con un calcio e il mezzo è finito rovinosamente a terra. Poco prima di quell'episodio c'era stato uno scontro con alcuni tifosi napoletani, che si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La Polizia ha identificato cinque inglesi e la loro posizione è al vaglio.

I controlli davanti allo stadio Maradona

Nel corso dei controlli ai varchi dello stadio la Polizia ha sanzionato 15 persone, tra i 18 e i 45 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti. Nelle stesse ore la Polizia Locale ha svolto operazioni mirate nell'area dello stadio e tra le strade di Fuorigrotta: identificati e sanzionati 10 parcheggiatori abusivi, multe per 113 automobilisti e 62 automobili sono state portate via col carroattrezzi.