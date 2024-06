Armato di chiave inglese blocca due treni e sfascia le auto, paura a Maddaloni

video suggerito

Ha raggiunto a piedi il passaggio a livello e, armato di una grossa chiave inglese modificata, si è piazzato sui binari e ha bloccato due treni di passaggio, per poi accanirsi su alcune automobili parcheggiate. Momenti di paura questa mattina, 8 giugno, a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove un 36enne di origini marocchine ha tenuto paralizzata per circa un'ora la circolazione ferroviaria prima di essere finalmente bloccato dai carabinieri e accompagnato in caserma; l'uomo è stato denunciato a piede libero e affidato alle cure dei sanitari del 118.

In via Conciliazione sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e del Radiomobile della Compagnia di Marcianise, allertati da numerosi cittadini spaventati. L'uomo, evidentemente fuori di sé, si era fermato sui binari con atteggiamento minaccioso e violento, impedendo di fatto il passaggio dei treni e bloccandone due che stavano viaggiando in direzioni opposte sulla tratta Napoli-Caserta; si era poi spostato sulla strada e se l'era presa con alcune automobili parcheggiate, danneggiandole. I militari sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà e a disarmarlo, strappandogli la chiave inglese dalle mani. Identificato, è risultato essere già noto alle forze dell'ordine.

I motivi del gesto non sono chiari, ma non si esclude che possano dipendere da una sofferenza psichiatrica, motivo per cui l'uomo, dopo la denuncia, è stato affidato alle cure del 118. Dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Alla fine dell'intervento la circolazione ferroviaria è stata ripristinata.