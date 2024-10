video suggerito

Arenella, un nuovo centro con piscina, palestre e box auto a via Fontana: ma i comitati dicono no Al via i lavori del centro sportivo all’Arenella. La Rete No Box: “Basta scavare nel sottosuolo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arriva un nuovo centro sportivo all'Arenella, con piscina, palestre, parcheggi e box auto. La nuova struttura, denominata Polo Educativo dello Sport, dovrebbe nascere in via Domenico Fontana 27, di fronte al Liceo Scientifico "Elio Vittorini", su una superficie di circa 2mila metri quadrati, sui quali sorgeranno una struttura di tre piani fuori terra e quattro piani interrati. Il progetto esecutivo è stato approvato nel 2020 ed i lavori sono partiti in questi giorni. Ma ha già scatenato la rabbia dei Comitati No Box: "Basta scavare nel sottosuolo di Napoli. Si professa la tutela dell’ambiente e del suolo e lo si impermeabilizza, creando ulteriore rischio di dissesto idrogeologico. Si professa la mobilità sostenibile e si incoraggia ulteriormente l’utilizzo del veicolo privato".

Al via i lavori del centro sportivo all'Arenella

Il progetto, portato avanti dalla Vomero Alto srl, prevede la costruzione di una attrezzatura sportiva ad uso pubblico di proprietà privata. La fattibilità urbanistica del progetto era stata approvata ad ottobre 2011 dall'ex amministrazione de Magistris. Il progetto esecutivo è stato approvato nel 2020. Cosa prevede? Palestre, piscina, ludoteca, aree a verde e nel sottosuolo quattro livelli di parcheggi di cui i primi due livelli ad uso pubblico e i due restanti di parcheggio stanziale non pertinenziale.

Nello specifico, al piano terra piscina semi olimpionica, al primo piano palestre, al secondo livello uno spazio polifunzionale sportivo e un terrazzo a verde con vasca ludica e spazi associativi, al primo livello seminterrato locali tecnici, quattro livelli interrati adibiti a parcheggi, di cui due livelli pertinenziali S1 e S2 e due livelli a destinazione privata S3 e S4 (box auto). Rispetto al progetto preliminare che prevedeva tutti livelli interrati destinati a box, adesso i primi due livelli sono dedicati alla sosta degli utenti.

Leggi anche In Campania 7 scuole su 10 hanno bisogno di manutenzione urgente: il dossier di Legambiente

Rete No Box: "No a nuovi scavi nel sottosuolo"

La Rete No Box di Napoli in una nota afferma:

"È in corso di progettazione il “Polo educativo dello sport”, una superficie di 2000 mq compresa tra i civici 27 e 115 di Via Domenico Fontana, ad opera della Vomero Alto srl. Il progetto, in esecuzione di una delibera del 2011 ulteriormente confermata nel 2020 in cui si approva la progettazione esecutiva, prevede la costruzione in area privata di piscina, palestra, spazi polifunzionali connessi all’attività sportiva e spazi associativi. Dulcis in fundo 4 livelli interrati di box: i primi due livelli pertinenziali alle attrezzature sportive, il terzo ed il quarto stanziali non pertinenziali. Ancora una volta nel silenzio generale si impermeabilizza il suolo, si realizzano attrattori di traffico veicolare privato e di fronte ci sono due importanti edifici scolastici pubblici. Si professa la tutela dell’ambiente e del suolo e lo si impermeabilizza, creando ulteriore rischio di dissesto idrogeologico. Si professa la mobilità sostenibile e si incoraggia ulteriormente l’utilizzo del veicolo privato".