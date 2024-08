video suggerito

Arenella, crolla un albero e schiaccia un'auto: paura in via Domenico Fontana L'incidente a poca distanza dal supermercato dell'Arenella. Sul posto Polizia Locale e Protezione Civile. Salvatore Pace: "Dossier alla Corte dei Conti sulle manutenzioni"

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla un albero all'Arenella e schiaccia un'automobile parcheggiata in strada. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, domenica 18 agosto 2024, in via Domenico Fontana, all'altezza del civico 26, poco prima del supermercato Superò. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli ed il personale della Protezione Civile, su disposizione dell'assessorato al Verde, guidato dall'assessore Vincenzo Santagada. L'albero crollato è stato rimosso, spostato a margine della strada e transennato, e anche l'automobile è stata spostata. A bordo della vettura, per fortuna, non c'erano persone e non si sono registrati feriti. Solo danni ad oggetti.

Albero crollato a via Domenico Fontana

A lanciare l'allarme è stato il consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella, Salvatore Pace: "Oggi in Commissione Ambiente ho chiesto alla Municipalità una verifica di tutta la via fino al Cardarelli". Sabato pomeriggio nella stessa strada era stato transennato un altro albero. "Si tratta di una lunga storia che ho segnalato più di un anno fa – prosegue Pace – facendo anche un'interrogazione scritta a cui non ho avuto risposta. Tutta la questione dell'appalto alle ditte per la manutenzione del verde va approfondita. Si abbattono alberi che stanno bene e si lasciano quelli secchi in piedi".

Infine, il consigliere municipale conclude: "Credo che non sarebbe inopportuna una segnalazione alla Corte dei Conti, affinché si approfondiscano le questioni delle capitozzature e dell'eventuale taglio eccessivo, con potature invasive, nonché per gli alberi, ormai ammalorati e indeboliti nella loro struttura in modo irreparabile".