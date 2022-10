Arena del tennis sul Lungomare a Napoli concessa con super-sconto dell’80% sull’occupazione suolo Il Comune ha riconosciuto l’evento “di particolare rilevanza pubblica”: risparmiati 103mila euro. Al Municipio l’1,5% degli incassi sui biglietti venduti.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Arena del Tennis sul Lungomare di Napoli concessa con un super-sconto dell'80% di occupazione di suolo dal Comune. Palazzo San Giacomo, infatti, la scorsa settimana, con la delibera di giunta 386 del 13 ottobre, ha deciso di riconoscere la “particolare rilevanza pubblica” del torneo Atp 250 World Tennis in Naples. Un riconoscimento che ha fatto scattare la conseguente riduzione dell'80% del canone di occupazione, come prevede il regolamento comunale, con un risparmio di circa 103mila euro sui 129mila previsti dal Cosap. Al Comune è andata, invece, una percentuale sugli incassi dalla vendita dei biglietti fissata all'1,5% dalla giunta, su un range che potava andare dallo 0,5 al 5%, in ragione della rilevanza dell'evento.

Il Comune: “Evento di livello internazionale”

Per il Comune, infatti, il torneo di Tennis Atp 250 rappresenta un “prestigioso evento sportivo di caratura internazionale che in questa occasione assumerà, tra l'altro, un significato storico e sportivo particolare per la città di Napoli, in quanto sarà il primo ad essere organizzato sotto l'egida delle Federazione Italiana Tennis e Padel”. L'evento Atp 250 World Tennis in Naples è stato promosso dall'assessorato allo Sport e organizzato dall'associazione Tennis Club Napoli ASD.

Il torneo di tennis sul Lungomare ha portato a Napoli grandi campioni della racchetta. Oggi si è registrato l'esordio di Matteo Berrettini contro Roberto Carballés Baena. In campo anche Fabio Fognini. Non sono mancate, però, in questi giorni le critiche per l'organizzazione e i ritardi, in particolare per lo stato del campo sportivo che ha portato a spostare le prime due giornate di qualificazione al Tennis Club di Pozzuoli. Ieri si sono registrate due gare sospese e due rinviate a causa dell'umidità dei campi.

Lo sconto di 100mila euro sull'occupazione suolo

Per l'occupazione di 39 giorni, comprensivi dell'allestimento del cantiere, dal 23 settembre al 31 ottobre, e una superficie massima occupata di 5.900 metri quadrati, il Comune aveva preventivato un incasso di 129.655 euro dal canone di occupazione di suolo pubblico, considerando che su via Caracciolo è prevista una tariffa base di 12,38 euro al metro quadrato. Inoltre è stata applicata una ulteriore riduzione prevista dal Regolamento per tutte le occupazioni di misura complessivamente superiore ai mille metri quadrati, secondo la quale, la parte eccedente i 1.000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%. Con il riconoscimento di evento di particolare rilevanza pubblica, è scattato l'articolo 43 del regolamento che concede uno sconto dell'80% sul Cosap, il risparmio per l'organizzatore è stato quindi di 103.724 euro. Spesa che trova copertura nel fondo riduzione Cosap.

È innegabile, infatti, che il torneo, per il livello e la qualità dei partecipanti sia di rilievo internazionale. “L'amministrazione comunale – è sottolineato nella delibera – intende valorizzare gli eventi sportivi in ogni loro rappresentazione nel rispetto dei valori tradizionali della pratica sportiva, inserendo Napoli in un panorama di location adeguata alla propria storia e tradizione, che permetta di confermarla agli occhi del mondo come una grande città internazionale al passo con i tempi”.

Inoltre, “in questo momento particolarmente favorevole per il tennis italiano, l'evento rappresenterà un'ulteriore occasione per riconoscere allo sport il ruolo di strumento fondamentale per la promozione culturale e sportiva della città, promuovendo l'immagine del territorio cittadino a livello nazionale ed internazionale”.