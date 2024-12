video suggerito

Apre Maximall Pompeii, a Torre Annunziata traffico paralizzato Viabilità impazzita a Torre Annunziata dopo l'apertura del Maximall Pompeii: le strade del comune del Napoletano paralizzate nonostante il nuovo Piano Traffico ad hoc.

A cura di Nico Falco

Frame dei video che mostrano il traffico a Torre Annunziata dopo l'apertura del Maximall Pompeii

Automobili bloccate, viabilità praticamente paralizzata. I video girati a Torre Annunziata (Napoli) ieri sera, 14 dicembre, sembrano più delle fotografie: i veicoli non si spostano di un centimetro, ogni metro quadrato è occupato, rotonda compresa. Il traffico è dovuto all'inaugurazione del centro commerciale Maximall Pompeii, che ieri mattina ha aperto le porte dopo diversi rinvii e ostacoli burocratici.

In uno dei video, pubblicato sul profilo Instagram "Trashnapoletano", si vede chiaramente la situazione della viabilità. L'area ripresa è quella della rotonda di piazza Imbriani, a Torre Annunziata, a pochi passi dal nuovo centro commerciale, da dove si raggiunge via Plinio. E sembra un grande parcheggio: la rotatoria è completamente occupata dalle automobili che la stanno percorrendo, quelle che si stanno immettendo e quelle, ancora, che non possono uscire perché anche la strada successiva è bloccata dalle auto in coda. Altri video mostrano scene simili avvenute anche nella mattinata, quando c'è stata l'inaugurazione, e per tutta la giornata di ieri.

Caos per certi versi prevedibile, quando si tratta di eventi di questo genere, di grossa portata e seguiti da una grande attesa. A pesare, secondo le testimonianze di diversi residenti, sarebbe stato anche il nuovo Piano Traffico ad hoc, approvato l'11 dicembre con la delibera 93 dalla Giunta Comunale di Torre Annunziata: i nuovi sensi unici, approntati per canalizzare il traffico verso il Maximall Pompeii, avrebbero di fatto creato gli ingorghi coinvolgendo anche chi non era diretto al centro commerciale.