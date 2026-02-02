Apre Cardiologia all’ospedale CTO dei Colli Aminei di Napoli: 10 posti letto e nuove tecnologie

Apre il reparto di Cardiologia all'ospedale Cto, afferente all'Ospedale dei Colli di Napoli: 10 nuovi posti letto e tecnologie avanzate per trattare pazienti con problemi cardiologici di diversa gravità, come scompenso cardiaco, aritmie, cardiopatia ischemica non acuta, ipertensione polmonare. Il reparto prenderà in carico pazienti cardiologici che accedono al Pronto Soccorso. Dopo la valutazione in Pronto Soccorso, potranno proseguire il percorso di cura direttamente al Cto. La nuova Unità Operativa Complessa di Cardiologia sarà diretta dal dottor Michele D’Alto, cardiologo proveniente dal Monaldi, con una lunga esperienza nel settore delle aritmie e dell’ipertensione polmonare. "In questo modo – sottolinea l'ospedale – viene rafforzata la rete cardiologica intra-aziendale e l’offerta assistenziale per dare una risposta più completa ai bisogni dei pazienti". In futuro è previsto già un ampliamento che prevede 16 posti letto, UTIC e sala di Emodinamica.

Come sarà il reparto di Cardiologia del CTO

I dieci posti letto attualmente disponibili sono tutti monitorizzati, con sistemi che consentono la registrazione in tempo reale dell’attività cardiaca e dei principali parametri vitali, a supporto di un’assistenza continua e puntuale. L’attivazione della nuova Cardiologia rafforza la rete intra-aziendale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e contribuisce a completare l’offerta clinico-assistenziale del CTO, supportando l’UOC di Emergenza Urgenza diretta dal dottor Mario Guarino. In questo contesto, il CTO potrà gestire direttamente una quota significativa di pazienti cardiologici, rinforzando la sua vocazione “urgentistica” e ampliando il livello dell’offerta assistenziale.

"La Cardiologia del CTO – dice il Direttore Generale, Anna Iervolino – da mero servizio ambulatoriale si arricchisce da oggi di posti letto di ricovero ordinario, uno snodo strategico per l’intera Azienda Ospedaliera dei Colli, perché consente di dare risposte più rapide e organizzate a un bisogno assistenziale molto diffuso e rafforza la presenza della nostra Azienda nel contesto sanitario cittadino. Portare al CTO una Cardiologia strutturata, con posti letto monitorizzati e tecnologie adeguate, significa rafforzare la continuità tra emergenza e ricovero, migliorare la presa in carico dei pazienti e rendere più completa l’offerta di salute alle patologie più gravi e urgenti, valorizzando al tempo stesso l’integrazione di rete con l’intera Azienda per i casi più complessi. L’Azienda Ospedaliera dei Colli consolida un modello di assistenza basato su appropriatezza, integrazione e prossimità, offrendo ai cittadini un percorso più fruibile, veloce ed efficiente dalla diagnosi alla presa in carico globale del paziente, con un impatto positivo sui bisogni assistenziali dei pazienti cardiologici e sull’organizzazione dell’emergenza".