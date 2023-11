Appostato sotto casa dell’ex moglie, 42enne arrestato: era già stato allontanato per maltrattamenti L’uomo è stato arrestato in flagranza ad Arpaia, nella provincia di Benevento: nella serata di ieri, i carabinieri lo hanno trovato appostato sotto casa dell’ex, nel tentativo di avvicinarla.

Era già stato allontanato dalla casa in cui viveva con l'ex moglie e i loro tre figli piccoli a causa delle ripetute violenze a cui sottoponeva la donna, ma questo non gli è bastato: un uomo di 42 anni è stato arrestato ad Arpaia, nella provincia di Benevento, poiché è stato trovato appostato sotto casa dell'ex, nel tentativo di avvicinarla.

Nella serata di ieri, martedì 21 novembre, al 112 è arrivata la telefonata della donna, che impaurita e preoccupata ha ritenuto opportuno allertare i carabinieri: l'ex marito, proprio il suo aguzzino, colui che era stato allontanato da lei e dai figli per maltrattamenti, si trovava sotto casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesarchio, che hanno sorpreso l'uomo ancora in strada davanti casa dell'ex moglie e lo hanno arrestato in flagrante: il 42enne è ora in attesa dell'udienza di convalida. I militari dell'Arma hanno appurato che, qualche mese fa, nei confronti dell'uomo era scattato un provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale per le continue vessazioni e violenze a cui sottoponeva l'ex moglie. Provvedimento che, evidentemente, non ha impedito all'uomo di tentare di avvicinare nuovamente la sua vittima.