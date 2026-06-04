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Appalti pilotati e corruzione a Sorrento, 6 misure cautelari confermate e 2 annullate dal Riesame

Sei misure confermate e 2 annullate dal Riesame nell’iter per il “Sistema Sorrento”, il presunto giro di appalti pilotati e corruzione nel comune del Napoletano.
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A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
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Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato 6 misure cautelari e ne ha annullate 2 nell'ambito del procedimento giudiziario sul cosiddetto "Sistema Sorrento", il presunto giro di appalti pilotati e corruzione nel comune del Napoletano ricostruito dall'indagine della Guardia di Finanza e dalla Procura di Torre Annunziata (coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso). Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata aveva emesso complessivamente 9 misure cautelari (7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi) per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente.

Il giudice del Riesame ha confermato le misure cautelari per Giovanni Coppola, Vincenzo Sorrentino, Giuseppe Razzano, Antonio Gnassi e Raffaele Guarino (tutti sottoposti agli arresti domiciliari) e per Gennaro Esposito (divieto di dimora in Campania); ha invece annullato le misure cautelari che erano state notificate a Marco De Martino (arresti domiciliari) e Raffaele Nitti (divieto di dimora in Campania). L'indagato Maria Grazia Caiazzo, sottoposta agli arresti domiciliari, non ha presentato ricorso al Riesame.

La prima tranche della decisione del Riesame risale allo scorso 26 maggio e riguarda Gennaro Esposito, Vincenzo Sorrentino e l'ex barbiere Giovanni Coppola, 80 anni, quest'ultimo ritenuto coinvolto nel presunto sistema delle assunzioni, in qualità di intermediario: è accusato accusato di avere fatto da intermediario per le assunzioni pilotate al Comune, versando all'ex sindaco le mzzette in cambio delle risposte ai concorsi d'esame.

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