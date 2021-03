C'è il rinvio a giudizio per l'imprenditore Alfredo Romeo, insieme all'ex parlamentare di Alleanza Nazionale Italo Bocchino, l'ex governatore della Regione Campania Stefano Caldoro e l'attuale direttore dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli – nella fattispecie dei pm Henry John Woodcock, Celeste Carrano e Raffaele – sul cosiddetto "Sistema Romeo": l'imprenditore, re delle multiutility, difeso dagli avvocati Carotenuto, Sorge e Vignola, è infatti considerato "promotore e organizzatore" di un sistema in grado di condizionare gli appalti in strutture pubbliche, nonché di controllare la gestione di patrimoni immobiliari di pubbliche amministrazioni. Si tratta dell'inchiesta da cui, nel 2016, poi partì anche il filone sulla Consip (che ora è di competenza della Procura di Roma).

A decidere per il rinvio a giudizio è stato il Gup del Tribunale di Napoli: tra i reati contestati a Romeo ci sono quello associativo e altri reati minori. Assolto con l'architetto Ivan Russo della Romeo Gestioni dall'unico reato di corruzione contestato. I pm della Procura di Napoli Woodcock, Carrano e Raffaele, che come detto sono titolari dell'inchiesta, avevano chiesto il rinvio a giudizio per 55 persone, tra cui Romeo, Bocchino, Caldoro e Verdoliva, nell'ottobre del 2019, soltanto qualche mese prima che, anche in Italia, arrivasse la pandemia di Coronavirus.

Nella fattispecie, l'ex parlamentare Bocchino è stato rinviato per associazione a delinquere, l'ex governatore Caldoro per traffico di influenza, mentre il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Verdoliva è stato rinviato a giudizio per frode in pubbliche forniture in riferimento all'appalto di pulizia dell'ospedale Cardarelli, di cui all'epoca dei fatti contestati era direttore generale.

Verdoliva, in particolare, fu arrestato e posto agli arresti domiciliari nel novembre del 2017, quando ricopriva il ruolo di direttore generale dell'ospedale Cardarelli. Le accuse nei confronti dell'allora general manager del nosocomio partenopeo furono quelle di abuso d'ufficio e corruzione in uno dei filoni dell'inchiesta sugli appalti che coinvolgono l'imprenditore Alfredo Romeo. Il 24 novembre del 2017, poi, gli arresti domiciliari furono revocati e Verdoliva potè riprendere il suo posto.