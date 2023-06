Anziano travolto e ucciso da taxi abusivo a Castel Volturno, automobilista in fuga Un anziano è stato investito a Pescopagano, frazione di Castel Volturno (Caserta) da un tassista abusivo ed è morto in ospedale; l’uomo alla guida è scappato.

A cura di Nico Falco

È deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, 23 giugno, l'uomo investito da un taxi abusivo a Pescopagano, frazione di Castel Volturno, in provincia di Caserta; l'automobilista è riuscito a dileguarsi nonostante il tentativo di fermarlo da parte di alcuni passanti, secondo le testimonianze si tratterebbe di uno straniero di origini africane.

L'incidente è avvenuto nella mattinata, intorno all 9.30. La vittima stava attraversando via Stanislao Lista quando è stata centrata dalla Citroen C3. Un impatto violentissimo: l'anziano, colpito in pieno, è finito rovinosamente a terra. I testimoni hanno prestato i primi soccorsi e hanno cercato di bloccare l'automobile, che però si è fatta largo, colpendo anche alcuni dei presenti, e si è allontanata. È stato allertato il 118 e l'uomo è stato quindi accompagnato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è arrivato in gravi condizioni. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo ma è deceduto poche ore dopo per le ferite riportate.

Le indagini sono affidate al commissariato di Castel Volturno della Polizia di Stato, che sta in queste ore cercando di rintracciare l'automobilista la cui posizione si è aggravata a seguito del decesso dell'uomo.