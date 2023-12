Anziana truffata a Lecco, 32enne fermato a Napoli con 100mila euro in monili d’oro Un 32enne di Napoli fermato con monili in oro per 100mila euro, frutto di una truffa avvenuta poche ore prima a Lecco. I controlli partiti dopo che aveva dimenticato il cellulare per poi “rifiutare” che gli fosse restituito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Fermato nella Stazione Centrale di Napoli con oltre 100mila euro in monili d'oro, frutto di una truffa ai danni di un'anziana signora di Lecco: un 32enne napoletano è finito così in manette con l'accusa di ricettazione. Si indaga ora per capire quale ruolo abbia avuto l'uomo nella truffa, avvenuta poche ore prima, ai danni della donna: i controlli sono partiti in seguito allo smarrimento di un cellulare.

Tutto è iniziato quando il 32enne, napoletano con precedenti di polizia, è salito a bordo di un treno per il capoluogo partenopeo dalla stazione di Milano. L'uomo, nell'acquistare il biglietto, aveva dimenticato il proprio cellulare davanti allo sportello, ma il personale delle Ferrovie, rintracciatolo sul treno, quando gli hanno riportato il telefonino si sono sentiti rispondere che potevano anche disfarsene, e che non era interessato a riaverlo, così come la scheda al suo interno.

Un comportamento che ha destato sospetti anche nei poliziotti del Compartimento Polfer Lombardia, che hanno così segnalato il tutto alla Sala Operativa dei colleghi della Campania. Arrivato a Napoli, l'uomo ha trovato ad attenderlo alcuni poliziotti che, assieme a militari dell’Esercito Italiano, lo hanno fermato non senza difficoltà per un controllo. Dal suo bagaglio è spuntata fuori così una cassetta di sicurezza in metallo, con all'interno diversi monili d'oro per un valore stimato di circa 100mila euro. Scattate le indagini, è emerso che poche ore prima una signora di 85 anni di Lecco era stata truffata e che il bottino era proprio quello appena recuperato.

In attesa di capire, dunque, il ruolo del 32enne napoletano nella vicenda, per lui è scattato l'arresto per ricettazione e portato nel carcere di Poggioreale in attesa della convalida dell'arresto. La cassetta di sicurezza è stata invece posta sotto sequestro e verrà dunque restituita, al termine degli accertamenti del caso, all'anziana signora di Lecco, truffata poche ore prima da persone, al momento, ignote.