Anziana sbaglia treno e si perde: invece che a Castellammare finisce a Vicenza Una 73enne è stata soccorsa dalla Polizia Locale in provincia di Vicenza: dopo aver sbagliato treno, vagava nei pressi della tangenziale con le valigie.

A cura di Nico Falco

Era salita sul treno sbagliato e, senza rendersene conto, aveva proseguito in direzione di Vicenza dove, una volta scesa, si era ritrovata in un luogo sconosciuto e senza punti di riferimento. Aveva quindi passato la notte in stazione e il giorno dopo, aveva deciso di incamminarsi. Gli agenti l'hanno rintracciata poco prima che, valigie al seguito, imboccasse la trafficata tangenziale. Disavventura, per fortuna a lieto fine, per una 73enne di Castellammare di Stabia (Napoli), soccorsa dalla Polizia Locale mentre vagava a piedi vicino alla strada provinciale 246, a Montecchio Maggiore.

A notare la donna erano stati alcuni passanti: completamente disorientata, stava camminando trascinando i pesanti borsoni lungo la strada che dalla stazione delle corriere porta ad Arzignano. Immediatamente è partita la segnalazione alle forze dell'ordine. La pattuglia della Polizia Locale dei Castelli l'ha intercettata in zona San Vitale, a poche decine di metri dalla tangenziale. Gli agenti l'hanno accompagnata al comando, dove è stata rifocillata, e si sono accertati delle sue condizioni di salute.

Nel corso degli accertamenti è stato rintracciato un figlio, che vive a Carpi. Ed è stato ricostruito quello che era successo: è infatti emerso che la donna aveva passato qualche giorno nel Modenese, dove si era recata per festeggiare il compleanno di un parente. Il giorno prima, quando era arrivato il momento di tornare a casa, aveva però sbagliato treno: invece di salire su quello che l'avrebbe riportata in provincia di Napoli aveva preso un altro convoglio, che era ripartito alla volta del Veneto.