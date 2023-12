Anziana in lacrime resta intrappolata dal temporale, il poliziotto l’aiuta e l’accompagna a casa L’episodio in via delle Dolomiti a Capodichino. La Questura di Napoli: “Immagini che scaldano il cuore”

A cura di Pierluigi Frattasi

Anziana esce per andare a comprare il latte, ma viene sorpresa dal temporale improvviso e resta bloccata sotto la pioggia incessante nei pressi di un balcone in strada dove ha trovato un riparo di fortuna. Il vento però è forte e la pioggia non accenna a smettere. Disperata, l'anziana signora scoppia in lacrime e chiede aiuto nella strada semi-deserta. Per sua fortuna, però, dei poliziotti che stanno passando in quel momento, la scorgono e corrono subito in suo soccorso. Gli agenti avvicinano la donna e le offrono riparo, poi la riaccompagnano a casa. L'episodio è accaduto negli scorsi giorni a Napoli, in via delle Dolomiti, nel quartiere di Capodichino, nell'area nord della città. Una stradina poco distante dall'aeroporto.

La Questura: "Immagini che scaldano il cuore"

Queste sono immagini che scaldano il cuore. Qualche giorno fa un’anziana signora si stava riparando dalla pioggia improvvisa e dal vento forte sotto un balcone in via delle Dolomiti quando è stata notata dai #poliziotti dell’ #UfficioPrevenzioneGenerale e #SoccorsoPubblico che l’hanno immediatamente raggiunta. La donna, impaurita, piangeva e si teneva in piedi con l’uso di un bastone, era uscita solo per comprare il latte quando, a causa della pioggia insistente, non era più riuscita a rincasare. Così gli #agenti Antonio e Giuseppe hanno recuperato un vecchio ombrello e l’hanno accompagnata fino a casa dove la signora, dopo essersi tranquillizzata, li ha salutati con un bacio ed un augurio “ A Maronn v’accumpagna!”.