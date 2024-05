video suggerito

Antonio Ricci di Striscia la Notizia su Alessandro Siani: “Ogni giorno porta sfogliatelle e babà, ci vuole morti…” ll divertente aneddoto di Antonio Ricci, papà di Striscia la Notizia, su Alessandro Siani e la sua passione per i dolci napoletani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Antonio Ricci, inventore di "Striscia la Notizia", uno degli autori più influenti della tv italiana dagli anni Ottanta ad oggi è noto per le sue battute taglienti e per concedere poche interviste all'anno. Stavolta il "papà" dello storico programma di Canale5 parla con "Chi", la rivista del gruppo Mondadori. E in una lunga intervista spazia su vari argomenti: dai personaggi trattati da Striscia la notizia fino ai conduttori degli ultimi anni. Tra questi non poteva mancare un commento su Alessandro Siani che dal 2021, in coppia con Vanessa Incontrada conduce per qualche mese il tg satirico di Mediaset.

È chiaro che per il comico e regista partenopeo piace a Ricci, vista la sua presenza a Striscia. Nell'intervista a "Chi" l'autore televisivo racconta un particolare – è il caso di dirlo – gustoso. Che riguarda le pause "merenda" quando dietro al bancone del telegiornale satirico c'è Siani:

Ci sono conduttori nocivi, Alessandro Siani è uno degli esseri più nocivi della storia dello spettacolo. Perché è esagerato: noi siamo tutti golosi e, quando c'è lui, ogni giorno porta sfogliatelle, babà e ingrassiamo tutti.

Ricci racconta della predilezione di Vanessa Incontrada: i fiocchi di neve, uno dei dolci non tradizionali ma più venduti in città, realizzati dalla pasticceria Poppella del rione Sanità.

Conclude Ricci:

Quando c'è Siani, andiamo tutti in coma diabetico. Ma poi è maledetto perché, anche quando non è qui, ci spedisce dei pacchi di prelibatezze, ci vuole morti.