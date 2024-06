video suggerito

Antonio Milo, morto a 16 anni in un incidente in scooter a Scampia: indagati due automobilisti Il giovane è morto lo scorso 29 maggio in un incidente stradale a Scampia, periferia Nord di Napoli: sul corpo del 16enne è stata effettuata oggi l’autopsia, mentre i guidatori delle altre due auto coinvolte risultano indagati per omicidio stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Milo

C'è l'inchiesta sulla morte di Antonio Milo, il ragazzo di soli 16 anni deceduto lo scorso 29 maggio in seguito a un incidente stradale mentre si trovava in scooter a Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli: la Procura partenopea ha iscritto nel registro degli indagati i guidatori delle altre due automobili coinvolte nell'incidente, due uomini di 36 e 25 anni; l'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto, dal momento che oggi, sabato 1 giugno, sul corpo del 16enne è stata eseguita l'autopsia.

A rendere nota l'indagine sulla morte di Antonio Milo è lo Studio legale 3A-Valore, che sta assistendo la famiglia del 16enne, giovane promessa del calcio, che militava nella Gioventù Partenope e che abitava insieme ai genitori, il fratello e la sorella proprio a Scampia. Visto che quest'oggi è stata effettuata l'autopsia, nella prossime ore l'Autorità Giudiziaria rilascerà il nulla osta e la famiglia potrà procedere con i funerali.

La dinamica dell'incidente in cui è morto Antonio Milo

Nella serata di mercoledì 29 maggio, Antonio Milo si trovava in sella al suo scooter Honda Sh 125 e stava percorrendo via Roma, in direzione di Melito di Napoli, quando per cause ancora in corso di accertamento ha tamponato una Fiat Panda che lo precedeva, guidata da un 36enne. Lo scooter di Antonio, dopo l'impatto con la Panda, ha invaso la corsia di marcia opposta, scontrandosi frontalmente con una Ford Ka, guidata da un 25enne.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Antonio Milo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati agli agenti del Reparto Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal comandante Joselito Orlando.