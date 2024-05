video suggerito

Incidente a Scampia, scontro frontale tra scooter e auto: morto un ragazzo di 16 anni L'incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio: lo scooter con a bordo il 16enne ha tamponato prima un'auto che lo precedeva, poi si è scontrato frontalmente con un'altra vettura.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, purtroppo mortale, a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: la vittima è un ragazzo di 16 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note. L'incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio, in via Roma, in direzione Melito di Napoli: lo scooter guidato dal 16enne, un motociclo Honda Sh 125, per cause ancora in corso di accertamento, ha dapprima tamponato una vettura che lo precedeva, una Fiat Panda; a seguito dell'impatto, il mezzo a due ruote ha invaso la corsia di marcia opposta, scontrandosi frontalmente con un'altra automobile, una Ford Ka.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 16enne non c'è stato nulla da fare: il giovane è morto in seguito al violento impatto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal comandante Joselito Orlando, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente; i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli autisti delle due vetture coinvolte, come da prassi in questi casi, sono stati sottoposti agli accertamenti di rito per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue al momento dell'impatto.

Soltanto nella giornata di ieri, un altro incidente stradale mortale si è verificato nella provincia di Napoli, precisamente a San Gennaro Vesuviano: a perdere la vita è stato un ragazzo di 17 anni. La giovane vittima si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.