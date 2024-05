Incidente sullo scooter, 17enne muore a San Giuseppe Vesuviano

video suggerito

Incidente mortale a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli: un 17enne originario della vicina Terzigno è rimasto ucciso mentre viaggiava a bordo del proprio scooter. Il giovane, per cause ancora da chiarire, è finito al suolo, morendo sul colpo. I carabinieri sono arrivati poco dopo sul posto per i rilievi del caso: inutili i tentativi di soccorso da parte delle ambulanze del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto in via Croce Rossa, in pieno centro cittadino, lungo l'arteria che porta ad Ottaviano. Non è chiaro se l'incidente riguardi anche altri veicoli: al momento, sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire, cadendo a terra. Fatale l'impatto col suolo: il 17enne è morto praticamente sul colpo. Indagano sulla vicenda i carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi del caso. Si cercando anche eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso qualche momento sul luogo dell'impatto. Non è chiaro infatti come il giovane abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo.