video suggerito

Incidente ad Avellino tra auto e scooter, 35enne precipita nel vuoto: è grave L’incidente si è verificato nella serata di oggi: il 35enne era alla guida dello scooter; ferito anche il conducente della vettura, un uomo di 34 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente nella serata odierna, domenica 29 settembre, ad Avellino: il bilancio è di due uomini feriti, di cui uno in gravi condizioni. Da quanto si apprende, l'incidente si è verificato in via Zoccolari: secondo una prima ricostruzione, anche se la dinamica dello scontro risulta ancora poco chiara, uno scooter avrebbe impattato con un'automobile, una Fiat Panda. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un uomo di 35 anni, che è stato sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote ed è precipitato nel dirupo che sorge al lato della carreggiata; soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Nell'incidente è rimasto ferito anche il conducente dell'automobile, un uomo di 34 anni: anche lui è stato portato nel nosocomio irpino, ma le sue condizioni di salute non sono giudicate gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto che, come detto, risulta ancora poco chiara e individuare le eventuali responsabilità.