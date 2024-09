Maltempo Campania, strada sprofonda e inghiotte le ruote del tir: paura nel Napoletano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Sprofonda la strada e inghiotte le ruote di un tir in transito. Paura a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, questa mattina, martedì 24 settembre 2024, dove, probabilmente a causa del maltempo e delle forti piogge che si sono abbattute sulla Campania nelle scorse ore, è collassata una strada in via Musiello, all'altezza del civico 43. In quel momento stava transitando un autoarticolato che è stato risucchiato nella voragine con tutto il lato destro.

Strada sprofonda a San Gennaro Vesuviano

L'incidente è avvenuto attorno alle ore 6,00 di questa mattina. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con la squadra 7/b dei vigili del fuoco del distaccamento di Nola, allertata dalla segnalazione al 115. I pompieri hanno raggiunto il tir in panne ed hanno prestato i primi soccorsi. Si è verificato che il mezzo fosse rimasto bloccato con le ruote a causa di un piccolo sfondamento del manto stradale.

Il tir è stato sollevato dai vigili del fuoco

A quel punto sono partite le manovre di soccorso. Il pesante autoarticolato è stato sollevato e riposizionato in carreggiata. Non è stato necessario l'intervento dell'autogrù. Tutta l'area è stata messa in sicurezza. Sul posto anche le forze dell'ordine. Nelle prossime ore partiranno i lavori per il ripristino del manto stradale.

Intanto, anche stanotte è previsto maltempo in Campania. La protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Si prevedono forti temporali con fulmini, grandine e vento. Il rischio temuto è quello del dissesto idrogeologico, con fiumi di fango, frane e crolli.