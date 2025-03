video suggerito

Ansia a Napoli per Sharon, la 15enne scomparsa da ieri sera a Poggioreale Su Internet l'appello dei familiari di Sharon Dayanny Gallo Cardozo; la ragazzina vista l'ultima volta la sera del 28 febbraio in zona via Stadera, a Napoli.

A cura di Redazione Napoli

I familiari di Sharon Dayanny Gallo Cardoso, 15enne di origini colombiane, hanno diffuso sui social un appello per ritrovare la ragazza, di cui non si hanno più notizie da ieri sera, 28 febbraio. Per l'allontanamento è stata sporta denuncia presso la Questura di Napoli.

La giovanissima stava rientrando in casa con la madre, si sarebbe allontanata da sola a piedi mentre la donna era impegnata a fare alcune commissioni intorno alle 19.30, in zona via Stadera, quartiere Poggioreale. La 15enne, che vive da oltre dieci anni in Italia, non ha il cellulare con sé. Nell'appello viene riportato il numero a cui rivolgersi nel caso la si vedesse: 3247914305.