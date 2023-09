Annuncio di concorso fake sul falso profilo dell’assessore Luca Trapanese: “Denunciate, non sono io”

Una richiesta di amicizia su Facebook con il falso profilo dell'assessore al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, e la promessa di partecipare ad un concorso con un premio di mille euro. Ma non c'è nessun concorso e nessun premio. Si tratta di un annuncio fake, ovviamente, con il pretesto, probabilmente, di carpire dati privati personali sensibili agli ignari utenti dei social, sfruttando l'immagine di un personaggio noto e con responsabilità istituzionali.

A lanciare l'allarme è lo stesso assessore Luca Trapanese, esponente dell'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e molto attivo anche sui social, che con un post sul suo profilo ufficiale, quello vero, ha avvertito i suoi follower del rischio:

L'assessore Luca Trapanese ha poi spiegato a Fanpage.it:

Raffiche di vento forte su Napoli, 7 alberi crollati in strada o pericolanti in 48 ore

Bisogna stare molto attenti, i social possono essere usati positivamente, ma anche, purtroppo, in maniera negativa. In questo caso si tratta di un annuncio fake di un concorso a premi pubblicato da un falso profilo che utilizza la mia immagine abusivamente. Ovviamente non sono io. Ho già una pagina social attiva e funzionante e non faccio concorsi a premi. Ho segnalato questa situazione. Addirittura alcuni miei amici mi hanno detto che sarebbe arrivata loro una mia richiesta di amicizia e avrebbero anche accettato. Bisogna stare molto attenti a quello che si legge sui social e verificare sempre e chiedere informazioni ai diretti interessati".