video suggerito

Annalisa in concerto il 10 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia Il 10 agosto il concerto di Annalisa all’Arena dei Pini di Baia Domizia. Biglietti già in vendita per l’unica tappa campana del tour Tutti nel Vortice – Outdoor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa

Il 10 agosto tutto pronto all'Arena dei Pini di Baia Domizia, in provincia di Caserta, per accogliere Annalisa nella sua tournée "Tutti nel Vortice – Outdoor". Unica tappa campana del tour iniziato a metà giugno, assieme all'artista savonese che sta letteralmente stracciando ogni record dal post Sanremo 2024, ci saranno anche i suoi musicisti di sempre: Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (drums & electronic pads), oltre al corpo di ballo diretto da Simone Baroni. La direzione artistica dello show è infine affidata a Jacopo Ricci, creative director, lighting e show designer.

Per acquistare i biglietti basterà andare sui siti di Ticketone e Go2, con prezzi che oscillano tra i 44 ed i 57 euro. In alternativa ci si potrà recare anche nei principali punti vendita regionali. E tutto lascia credere che si registrerà il tutto esaurito: dopo 44 dischi di platino e 14 d'oro, è la cantante più certificata del 2024, e dal 28 giugno è sbarcata anche in Spagna con "Sinceramente (Cuando, cuando, cuando)", oltre ad aver ottenuto il vertice della classifica ufficiale Fimi/Gfk e nell’airplay radiofonico con "Storie brevi", il suo ultimo singolo inciso assieme ad Alberto Cotta Ramusino, il cantante milanese noto con il nome d'arte di Tananai. Lo start per il concerto all'Arena dei Pini di Baia Domizia è previsto per le 21.30 di sabato 10 agosto.