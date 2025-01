video suggerito

Anna Materazzi muore in Cilento a 52 anni: aperta una inchiesta su presunti ritardi nei soccorsi Sul decesso della donna indaga la Procura di Vallo della Lucania; da accertare se vi siano stati ritardi nei soccorsi. Il Movimento 5 Stelle ha inoltre chiesto una interrogazione regionale sul caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Anna Materazzi

C'è dolore, ma anche tanta rabbia a San Mauro Cilento, nella provincia di Salerno, per la morte di Anna Materazzi, una donna di 52 anni del posto, deceduta nelle scorse ore, dopo cinque giorni di ricovero in ospedale; la 52enne era stata colpita da un aneurisma lo scorso 1° gennaio. Sull'improvvisa morte della donna, la Procura di Vallo della Lucania ha aperto una inchiesta: si mira ad accertare, infatti, se vi siano stati ritardi nei soccorsi, come denunciato anche da Michele Cammarano, presidente della Commissione Aree Interne e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, che ha depositato una interrogazione regionale per fare luce sulla vicenda.

"Guardia medica chiusa e attesa di ore": interrogazione regionale sulla morte della 52enne

Il consigliere regionale Cammarano, in una nota, ha spiegato: "La terribile fine della signora Anna Materazzi, colpita da un aneurisma il primo gennaio a San Mauro Cilento e deceduta dopo cinque giorni di ricovero, mostra ancora una volta le condizioni disastrose della sanità in alcune zone della regione. La donna ha atteso per ore l'arrivo di un'automedica, dopo che l'ambulanza intervenuta era priva di medico a bordo e la guardia medica del territorio risultava chiusa".

Pertanto, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania, ha ribadito: "Ho chiesto al presidente De Luca di spiegare l'assenza di una guardia medica operativa a San Mauro Cilento il primo gennaio e quali siano le misure previste atte a garantire la presenza di medici nelle giornate festive nei piccoli centri. Pretendiamo interventi urgenti per migliorare l'efficienza del sistema sanitario nella provincia di Salerno, in particolare dei servizi di emergenza-urgenza e di elisoccorso".