Trasporto pubblico a Napoli

Anm Napoli, bloccati i servizi informatici dell’azienda dei trasporti: ipotesi attacco hacker Offline sito, numero verde e chat social dell’Anm, l’azienda dei trasporti di Napoli. Il disservizio comunicato anche ai dipendenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bloccati i servizi informatici dell'Anm, l'azienda dei trasporti di Napoli, che gestisce la metro Linea 1, bus, filobus, tram e funicolari nel capoluogo partenopeo. Da questa mattina, attorno alle ore 10,00, risulta offline il sito web della società partecipata del Comune di Napoli. Irraggiungibile anche il numero verde. Inattivo il servizio di chat social Messenger. L'Anm ha comunicato i disservizi con un messaggio sulla sua pagina Facebook, nel quale scrive: "Il numero verde e il servizio Messenger sono al momento non disponibili per motivi tecnici. Ci scusiamo per il disagio".

Il sito web dell’Anm irraggiungibile la mattina del 31 luglio 2023

Anm, ipotesi attacco hacker

A quanto apprende Fanpage.it, l'azienda ha comunicato ai dipendenti il blocco temporaneo dei servizi informativi. Anche le convocazioni sindacali stanno arrivando tramite la chat telefonica online Whatsapp. Al momento non si conosce quale sia il motivo del disservizio tecnico. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un attacco hacker, ma al momento non ci sono conferme in proposito da parte dell'azienda. Dalle ore 12,30 il Numero Verde e Messenger Anm hanno ripreso a funzionare, mentre risulta ancora offline il sito web ufficiale dell'azienda.

(aggiornato alle ore 13,10)