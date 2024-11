Angelo muore a 58 anni vittima di incidente, “sempre col sorriso e gran lavoratore”: lutto nel Salernitano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Angelo Rosalia, la vittima

Lutto nel Salernitano per la scomparsa prematura di Angelo Rosalia, 58 anni, morto a seguito di una grave caduta avvenuta a Castinatelli, frazione del Comune di Futani, mentre stava scaricando della legna da un camion. L'incidente è avvenuto negli scorsi giorni. L'impatto è stato molto violento. L'uomo, purtroppo, ha riportato un grave trauma cranico. Subito soccorso, è stato ricoverato presso l'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Dopo l'operazione era stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo non ce l'ha fatta, nonostante le cure dei personale sanitario. Angelo lascia la moglie e tre figli. I funerali si terranno domani, martedì 26 novembre, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Futani.

Il cordoglio del Comune: "Era l'immagine del lavoro duro"

La scomparsa del 58enne ha lasciato nello sconforto l'intera comunità che si è stretta nel lutto attorno alla famiglia, alla quale ha espresso la propria vicinanza per il terribile momento di dolore che sta vivendo. Il Comune di Futani in una nota pubblicata sui suoi canali social scrive: "Siamo, nuovamente, privati di una costola della nostra ossatura portante di paese. Perdiamo l'uomo, il marito, il padre, l'amico, l'essenza e l'immagine del lavoro duro, delle giornate spese a costruire un'esistenza di esempio per i propri figli.Ci stringiamo, tutti insieme, in un abbraccio di vicinanza profonda alla famiglia tutta.Angelo continuerà, nei singoli gesti votati al suo ricordo quotidiano.Fai buon viaggio".

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore ai familiari: "Ciao Angelo, fa buon viaggio. Questa notizia non ci voleva, la nostra comunità è stata messa a dura prova un’altra volta. Sentite Condoglianze alla famiglia", si legge in un commento. "Un padre di famiglia esce di casa per un pezzo di pane e non rientra più a casa", è un'altra riflessione. "Queste le notizie che non vorremmo mai sentire….mi si stringe il cuore. Dio lo abbia in gloria, condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Futani". E, ancora: "Il suo ricordo con quel sereno sorriso resterà nei cuori di chi lo ha conosciuto….che riposi in pace. Un abbraccio alla sua famiglia".