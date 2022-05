Angela Iannotta, in coma dopo operazione per dimagrire: “Falsificate mie firme per l’intervento” Angela Iannotta, la 29enne finita in coma dopo un intervento chiurgico per dimagrire, denuncia: “Per la seconda operazione falsificate le mie firme”.

A cura di Nico Falco

Angela Iannotta prima e dopo le numerose operazioni

Angela Iannotta, la 29enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in gravissime condizioni dopo due interventi per dimagrire e diverse operazioni chirurgiche salvavita, non avrebbe firmato i documenti necessari per la seconda operazione, quella eseguita in seguito alle complicazioni insorte dopo la prima: qualcuno lo avrebbe fatto al posto suo, apponendo firme false. La donna è tutt'ora ricoverata nell'ospedale Civile di Caserta, in attesa di un altro intervento, l'ennesimo, che verrà eseguito al Policlinico di Napoli dal professor Franco Corcione: operazione delicatissima, con cui si cercherà di ricostruire esofago e parti dell'addome gravemente compromessi dalle precedenti operazioni.

Angela Iannotta in fin di vita dopo operazione per dimagrire

Il calvario di Angela Iannotta comincia nel marzo 2021, quando si sottopone ad un intervento di bypass gastrico nella clinica Villa Letizia, a l'Aquila. Ad operarla, il medico Stefano Cristiano (oggi sotto indagine). Dopo l'intervento la donna comincia a stare male e, nel gennaio scorso, è costretta a tornare sotto i ferri, operata di nuovo dallo stesso medico, questa volta nella clinica Villa del Sole di Casagiove (Caserta). La situazione, però, continua a precipitare. Tanto che viene ricoverata d'urgenza all'ospedale Civile di Caserta, dove i medici riscontrano una grave setticemia e devono operarla una terza volta per ridurre i danni agli organi interni. Nei giorni successivi viene sottoposta ad un quarto intervento e viene programmato il quinto, che dovrà essere eseguito nei prossimi giorni.

Angela Iannotta: "Falsificate le mie firme per l'operazione"

Le firme false sarebbero quelle relative alla seconda operazione. "La 29enne è ancora ricoverata e in condizioni molto gravi, i danni agli organi interni sono estesi e viene alimentata artificialmente – spiega a Fanpage.it l'avvocato Raffaele Crisileo – l'operazione a cui dovrà sottoporsi è estremamente delicata. Abbiamo acquisito la documentazione relativa ai precedenti interventi e Angela ha disconosciuto quelle firme: sostiene di non essere stata lei a firmare il consenso informato ed altri documenti relativi all'operazione alla Villa del Sole. Abbiamo quindi presentato una nuova denuncia alla magistratura, per falsificazione di documenti".

In seguito alla denuncia sporta dal marito di Angela Iannotta la Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva aperto una inchiesta. Con gli ultimi sviluppi, l'indagine potrebbe assorbire anche il fascicolo aperto per la morte del 69enne Francesco Di Vilio, deceduto il 1 gennaio 2022, operato dallo stesso chirurgo bariatrico per un carcinoma allo stomaco. Lo stesso professionista è coinvolto in un terzo procedimento penale: è sotto processo, con l'accusa di omicidio colposo, per la morte di Raffaele Arcella, 29enne di Caivano deceduto dopo essere stato sottoposto ad un bypass gastrico per dimagrire.