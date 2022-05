Angela Iannotta, in coma dopo bypass gastrico, dovrà essere operata di nuovo. Si allarga l’inchiesta Altri medici indagati. Angela resta ricoverata nell’ospedale di Caserta e potrebbe dover essere operata ancora.

A cura di Pierluigi Frattasi

Angela Iannotta, la 28enne di Caserta entrata in coma dopo un intervento di bypass gastrico per dimagrire, potrebbe dover subire un altro intervento per la ricostruzione dell'esofago e di parte dell'addome lacerato, probabilmente da un'infezione post operatoria. Angela, madre di tre figli piccoli, è attualmente ricoverata all'ospedale di Caserta dal 3 febbraio scorso. I suoi organi interni, come l'esofago e parti dell'addome, sono compromessi dopo la setticemia che l'ha colpita dopo l'operazione di gennaio. La donna viene nutrita per via endovenosa. A suo sostegno è partita anche una campagna di solidarietà su internet, per vederla tornare a sorridere.

L'inchiesta si allarga: indagati altri medici

Si allarga, intanto, l'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sul presunto caso di malasanità che avrebbe riguardato la giovane mamma. L'indagine potrebbe assorbire anche il fascicolo aperto per la morte del 69enne Francesco Di Vilio, deceduto il 1 gennaio 2022, operato allo stomaco per un carcinoma dallo stesso medico che ha eseguito l'intervento su Angela Iannotta. Si tratta del chirurgo bariatrico, già indagato, che ha operato i due pazienti allo stomaco. Entrambi gli interventi si sono svolti presso la Villa del Sole di Caserta. E sarebbero proprio altri sanitari della struttura ad essere ora indagati, insieme a colleghi di Villa Letizia a L'Aquila, dove Iannotta fu operata per la prima volta nel marzo del 2021, intervento che però non andò bene, tanto da doverne fare successivamente un altro a Villa del Sole lo scorso gennaio. L'indagine è partita dopo le denunce presentate dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistono le famiglie delle vittime.