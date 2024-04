video suggerito

Un paziente morto e una gravissima dopo l'operazione allo stomaco, chirurgo a processo Rinviato a giudizio il medico Stefano Cristiano: è imputato per la morte di Francesco Di Vilio e per le lesioni gravi ad Angela Iannotta, da lui operati.

A cura di Nico Falco

Angela Iannotta prima e dopo le numerose operazioni

Dovrà affrontare il processo il chirurgo bariatrico Stefano Cristiano, accusato di lesioni colpose gravi e di omicidio colposo ai danni di due suoi pazienti: il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Vecchiarelli, ha disposto il rinvio a giudizio del medico. Il processo partirà il prossimo 11 giugno nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; compare come responsabile civile anche la clinica Villa del Sole (assistita dall'avvocato Francesco Trasacco), citata dai difensori delle vittime, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo.

Il primo caso riguarda Francesco Di Vilio, 69 anni, che morì per una grave setticemia dopo essere stato operato per un tumore. Angela Iannotta, oggi 30 anni, era invece stata sottoposta ad un intervento chirurgico per dimagrire: dopo quel bypass gastrico c'erano state delle gravi complicazioni che avevano portato ad altri interventi, ad un ricovero in fin di vita per una grave setticemia e ad altre operazioni ancora, i medici riuscirono a salvarla ma ha riportato lesioni permanenti; per quella vicenda il chirurgo (difeso dall'avvocato Massimo Damiani) dovrà rispondere anche del reato di falso, relativo alla falsificazione della firma sul modulo del consenso informato.

Da accertamenti era emerso inoltre che Villa del Sole, struttura dove entrambi i pazienti erano stati operati allo stomaco, non era fornita di unità di rianimazione e di dotazioni idonee per prestare assistenza per i gravi casi di setticemia che i due avevano sviluppato post intervento. Cristiano era stato raggiunto da una misura cautelare nell'aprile 2023, riguardante la vicenda di Angela Iannotta: per lui era stata disposta la sospensione dall'attività per un anno.