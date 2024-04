video suggerito

Scooter contro auto: morto un 20enne nel Napoletano, gravissimo l'amico L'incidente a San Giuseppe Vesuviano: i due giovani si trovavano in sella a uno scooter, che si è scontrato con un'automobile.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, lunedì 8 aprile, a San Giuseppe Vesuviano, nella provincia di Napoli: il bilancio è, purtroppo, di un 20enne morto, mentre un coetaneo è ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. Stando a quanto si apprende, i due giovani si trovavano in sella a uno scooter quando, in via Vasca al Pianillo, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile.

I due 20enni, entrambi originari di Terzigno, sono stati soccorsi dal 118: per uno di loro – le cui generalità non sono ancora state rese note – purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'amico che si trovava in sella con lui è invece stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, in condizioni di salute giudicate molto gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità.