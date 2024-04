video suggerito

Incidente a San Giuseppe Vesuviano: morto il 20enne Elia Zayonts. L’amico operato alle gambe, è grave È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico Antonio N., gravemente ferito nell’incidente nel Napoletano in cui ha perso la vita l’amico, il 20enne Elia Zayonts. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittima, il 20enne Elia Zayonts

Si chiamava Elia Zayonts, ed era originario di Torre Annunziata (Napoli), il 20enne deceduto lunedì sera a seguito di un grave incidente stradale a San Gennaro Vesuviano; l'amico che era con lui, Antonio N., è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale ed è stato sottoposto ad un delicato intervento alle gambe. I due, secondo le ricostruzioni, sarebbero stati centrati mentre erano in scooter da un'automobile, presumibilmente durante un sorpasso azzardato effettuato dalla vettura.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21 dell'8 aprile lungo via Vasca al Pianillo. Zayonts e l'amico, residenti rispettivamente a San Giuseppe Vesuviano e nel limitrofo comune di Terzigno, erano in sella ad un Sh quando si sono scontrati con una Fiat 500 che viaggiava sul senso opposto di marcia. Per il 20enne, che era alla guida dello scooter, non c'è stato nulla da fare: quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno tentato le manovre di rianimazione ma hanno solo potuto constare il decesso. L'altro ragazzo, coetaneo della vittima, era invece gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola; nelle ore successive è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alle gambe.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano della Polizia di Stato. Il giovane alla guida della 500, in stato di choc, è stato identificato e la sua posizione resta al vaglio in attesa di ricostruire con precisione la dinamica e quindi di accertare le responsabilità.