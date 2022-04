Grave dopo le operazioni per dimagrire, Angela Iannotta ascoltata in ospedale dal pm Angela Iannotta, la 28enne del Casertano in fin di vita dopo due operazioni per dimagrire, è stata ascoltata dal pm nel suo letto d’ospedale.

A cura di Nico Falco

Angela Iannotta, la 28enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ricoverata in gravi condizioni dopo due operazioni per dimagrire, è stata nuovamente sentita in ospedale dal pm Valentina Santoro, titolare dell'inchiesta per lesioni colpose gravissime che vede indagato il medico napoletano Stefano Cristiano. Il magistrato era stato già nel reparto due settimane fa, sull'esito del secondo interrogatorio c'è massimo riserbo; era stata la stessa Iannotta a chiedere, a più riprese, di essere sentita nonostante le sue condizioni di salute, preoccupata che un possibile peggioramento non le avrebbe permesso di raccontare agli inquirenti la sua versione sulla vicenda che l'ha portata a un passo dalla morte.

La donna, madre di tre bimbi piccoli, si trova dallo scorso 3 febbraio nell'Unità Operativa Grossi Traumi dell'ospedale di Caserta. Il suo calvario era cominciato nel marzo 2021, quando si era sottoposta ad un intervento di bypass gastrico nella clinica Villa Letizia de L'Aquila. Dopo l'operazione c'erano state delle complicazioni e la 28enne era tornata nuovamente in sala operatoria, nella clinica Villa del Sole di Casagiove, nel gennaio scorso. Dopo questa seconda volta è sopraggiunta una grave setticemia per la quale è stata sottoposta ad un intervento d'urgenza nell'ospedale del Caserta, dopo il quale è finita in coma.

Il marito aveva sporto denuncia presso il commissariato di Marcianise della Polizia di Stato. I legali della famiglia, Raffaele e Gaetano Crisileo, hanno presentato per ora due denunce in Procura per accertare le responsabilità del medico e dei sanitari di Villa del Sole. Oggi Angela Iannotta è in attesa di un ennesimo intervento, molto delicato, per la ricostruzione dell'esofago e di parti dell'addome, che sarà eseguito dall'equipe guidata dal professor Francesco Corcione, ordinario di chirurgia generale dell'Università Federico II, nel Secondo Policlinico di Napoli.