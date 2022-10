Andrea Sannino annulla due concerti: “Ho una laringite acuta, non reggo fisicamente” Andrea Sannino ha annullato i prossimi concerti: “Colpa di una laringite acuta, non reggo fisicamente sul palco”.

Andrea Sannino ha annullato i suoi due prossimi concerti. "Scusatemi, ma non reggo fisicamente", ha spiegato il popolare cantante originario di Ercolano. Nulla di gravissimo, come ha spiegato lui stesso: la decisione è stata presa a causa di "una laringite acuta", causata con ogni probabilità dai "primi effetti dovuti agli sbalzi di temperatura ed anche al troppo lavoro e ai tanti impegni che ho avuto in questo tour iniziato a Maggio e non ancora finito".

Il cantante ercolanese, che è salito sui palchi fino a pochi giorni fa, è particolarmente apprezzato per la sua musica e per l'impegno sociale: dalla campagna fondi per i rifugiati ucraini alle donazioni per i piccoli pazienti dell'ospedale Santobono di Napoli, fino alle sue campagne di sensibilizzazione per donare il sangue negli ospedali. Iniziative per le quali la gente lo ha sempre apprezzato, oltre che per la sua musica.

L'annuncio di Andrea Sannino sui social

Questo l'annuncio completo pubblicato da Andrea Sannino sui social:

