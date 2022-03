Andrea Sannino: “Per l’Ucraina tante donazioni, fiero dell’umanità dei Napoletani” Il cantante Andrea Sannino: “Continuiamo la raccolta e le donazioni, senza fermarci”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Nei giorni scorsi vi ho pubblicato alcune storie, riguardo una raccolta di beni di prima necessità che alcuni gruppi nella mia città hanno lanciato volontariamente. Ecco questi sono i risultati del passaparola, ecco i cittadini di cui vado fiero, ecco l’umanità della gente ‘normale'”. Andrea Sannino scende in campo per gli aiuti umanitari alla popolazione Ucraina, vittima della guerra. Già negli scorsi giorni il cantante napoletano era intervenuto lanciando appelli contro la guerra e per la pace tra i popoli. Oggi ha pubblicato il video con i primi scatoloni di beni raccolti che saranno spediti stanotte a Leopoli. Sannino è anche autore della canzone "Abbracciame", simbolo del lockdown tra marzo e aprile 2020, quando, cantata dai balconi, era diventata un inno di speranza contro la pandemia da Covid-19.

Oggi, Andrea Sannino sul suo profilo Facebook ufficiale ha pubblicato il video con i primi scatoloni raccolti presso la Chiesa Santa Maria della Pace a Napoli e le associazioni di Forcella e San Gregorio Armeno. Centinaia di scatoloni pieni di generi alimentari, medicinali e vestiti sono stati accatastati all'interno della chiesa, nelle navate laterali. Tante donne ucraine hanno selezionato i beni arrivati con le donazioni dei napoletani e confezionato gli scatoloni che poi saranno inviati in Ucraina, per aiutare la popolazione stremata dalla guerra. "Ecco la potenza dei social", il commento di Andrea Sannino, che aggiunge: "prima consegna effettuata. Questa notte la merce parte, direzione Leopoli. Noi continueremo la raccolta, senza fermarci. Grazie al parroco della Chiesa Santa Maria della Pace a Napoli e le associazioni di Forcella e San Gregorio Armeno. Grazie a tutti". Sannino ha poi taggato le associazioni Quelli di piazza plebiscino, Associazione artemide 157, Ilary dona sorriso.