Ancora un blitz contro lo spaccio di droga nel Parco Verde di Caivano: un arresto

A cura di Valerio Papadia

Ancora un blitz dei carabinieri contro lo spaccio di droga nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, considerato la piazza di spaccio più grande d'Europa e recentemente tornata sotto i riflettori, purtroppo, per l'omicidio di Antonio Natale: durante le operazioni, che hanno riguardato anche il Rione Iacp, i militari dell'Arma hanno sequestrato dosi di eroina, cocaina e marijuana, una persona è stata arrestata e un'altra denunciata. I carabinieri della tenenza di Caivano e del Gruppo di Castello di Cisterna hanno passato al setaccio i due quartieri popolari, con l'ausilio di un elicottero del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano che ha sorvolato gli edifici, e dei carabinieri del Reggimento Campania. Complessivamente, sono state 154 le persone identificate e 45 i veicoli controllati.

Un arresto e una denuncia per droga a Caivano

Nel corso dei controlli, i militari dell'Arma hanno scoperto, nel Rione Iacp, numerose telecamere, che sono state tutte poste sotto sequestro. Una di queste era controllata da "remoto" dall'abitazione di un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, nella quale è stata trovata anche una modesta quantità di marijuana: per il 27enne è scattata una denuncia penale alla competente Autorità Giudiziaria. Nel Rione Iacp ancora, in un'aiuola, sono state ritrovate 58 dosi di cocaina e 325 grammi di eroina.

Al Parco Verde, invece, un 21enne incensurato è stato arrestato: in casa sua sono stati trovati 540 grammi di marijuana e 57 grammi di hashish. Nell'abitazione del 21enne anche un elenco di nomi e cifre per gestire la contabilità dello spaccio e non lasciare nulla al caso. E, ancora, nella casa del 21enne sono stati trovati anche bilancini di precisione per pesare la sostanza stupefacente, coltelli e 250 euro in contanti.